ФНС возглавил заместитель Мишустина Даниил Егоров

Как писали Юга.ру, Мишустин возглавил кабмин 16 января, на следующий день после того, как правительство РФ в полном составе, включая премьера Дмитрия Медведева, ушло в отставку . Это произошло после оглашения президентом Владимиром Путиным послания Федеральному Собранию, в котором он в том числе предложил внести изменения в Конституцию РФ. Они касались в основном перераспределения полномочий между ветвями власти, а также ограничений для судей и чиновников на наличие у них иностранного гражданства.

Медведев пояснял, что правительство решило уйти в отставку, чтобы дать президенту возможность провести эти важные изменения.

Кто такой Даниил Егоров?

Даниил Егоров родился в 1975 году в Москве. В 1998 году окончил Московский российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция».

С 2000 по 2001 год являлся членом комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. Затем был начальником юридического отдела ЗАО «Энеко».

С 2001 по 20010 год работал на различных должностях в управлении МНС Москвы (позже ФНС Москвы), последняя должность — замначальника отдела контрольной работы управления.

С 2010 по май 2011 был начальником отдела рассмотрения споров с физлицами, начальником отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, замначальника управления и начальника управления досудебного аудита ФНС.

В мае 2011 года стал замом Михаила Мишустина. В ФНС Егоров курировал работу контрольного управления, управлений трансфертного ценообразования, камерального и оперативного контроля.