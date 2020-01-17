Медведев успел подписать несколько указов в последний день работы премьер-министром РФ. Вот они

Юга.ру выяснили, какие решения успел принять Дмитрий Медведев перед своим уходом в отставку 15 января

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин огласил свое послание Федеральному Собранию. После этого все правительство России ушло в отставку. В тот же день президент предложил главе ФНС Михаилу Мишустину стать новым премьер-министром, а 16 января Госдума утвердила его в этой должности. Экс-министр Дмитрий Медведев занял вновь созданный пост зампредседателя Совбеза РФ.

Юга.ру изучили документы, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации и выяснили, что подписал Медведев в день своей отставки.

Так, экс-премьер распорядился согласовать проект по оказанию содействия россиянам, проживающим за рубежом, по переселению в Амурскую область . Кроме того, он назначил первого замминистра просвещения РФ Павла Зенькова на пост представителя правительства при рассмотрении парламентариями части закона «Об образовании в РФ», касающегося установления квалификационных разрядов и классов для профессий и должностей .

Медведев успел подписать распоряжение о награждении почетной грамотой первого зампредседателя комитета СФ по бюжету Елены Перминовой и зампреседателя комитета СФ по соцполитике Игоря Фомина. Также он утвердил соглашение между МВД РФ и правительством Вологодской области о передаче МВД части полномочий при составлении административных правонарушений, косающихся общественного порядка, и внес изменения в постановление правительства о специальных инвестконтрактах для некоторых отраслей промышленности. Кроме того, он постановил утвердить единую методику испытаний при приеме на госслужбу , чтобы повысить эффективность кадрового состава. Теперь во время испытательного периода руководитель будет проводить со служащим регулярные собеседования, чтобы следить, как он справляется со своей деятельностью, оценивать по результам исполнения поручений его знания, умения, личностные качества, вести специальную таблицу учета результатов исполнения служащим своих обязанностей. Также начальник должен будет ознакомить нового сотрудника с документами, регламентирующми деятельность госвласти, представить его коллективу и оказывать консультационную помощь.

Дмитрий Медведев постановил выделять средства из бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер» , который должны сдать в эксплуатацию в 2027 году. Общая сумма бюджетных инвестиций — более 127 млрд рублей. Госзаказчик строительства — корпорация «Росатом». Премьер постановил утвердить правила ведения реестра недобросовестных водопользователей , а также утвердил изменения в едином перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации . Так, например, теперь в России не нужно будет сертифицировать солнцезащитные очки. Медведев внес изменения в постановление правительства о финансировании реконструкции усадьбы Разумовского в Москве и продлил с 2019 до 2020 года сроки ввода в эксплаутацию здания. Отметим, что на реставрацию усадьбы власти выделили более 3,6 млрд рублей, закончить работы должны были в прошлом году.

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