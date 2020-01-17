Пострадавшую в массовом ДТП под Краснодаром доставили в больницу санавиацией

В мэрии Адыгейска рассказали о состоянии пострадавших в аварии с 25 машинами, которая произошла на трассе под Краснодаром утром 17 января

ДТП произошло около 7:00-7:30 на федеральной трассе М4 «Дон» возле Адыгейска. По данным МВД по Адыгее, факт ДТП через ГИБДД зарегистрировали 25 владельцев автомобилей. Одной из причин аварии стала плохая погода: туман и гололедица.

В аварии погибли два человека: это жители Горячего Ключа и Архипо-Осиповки. Один из них скончался на месте ДТП, другой — в больнице.

«В межрайонную больницу в Адыгейске сегодня доставили шестерых пострадавших. Один из них скончался. Одну женщину санавиацией доставили в Краснодар. Ребенку оказали необходимую амбулаторную помощь и отпустили с отцом. Сейчас в больнице находятся трое пострадавших. По оценками специалистов, у них повреждения средней и легкой степени тяжести: двое — с сотрясением мозга, один — с переломом ключицы», — сообщили в пресс-службе мэрии Адыгейска.

К 14:20 последствия ДТП ликвидировали, движение по федеральной трассе восстановили. Спасатели до 15:00 работали в режиме ЧС, затем его сняли, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС по Адыгее.