Жителя Мостовского района будут судить за избиение двухлетней падчерицы

Прокуратура Кубани в январе направила в суд уголовное дело в отношении жителя Мостовского района, который избил ребенка

Инцидент произошел в августе 2019 года. Пьяный мужчина разозлился на то, что его падчерица плачет, и начал бить ее по телу и лицу. После этого он схватил девочку за руку и стал таскать по комнате.

У ребенка зафиксировали перелом двух костей правового предплечья.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ (Причинение средней тяжести вреда здоровью малолетнему). Дело направили в Мостовский районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, рассказали 17 января в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в сентябре 2019 года в Белореченском районе женщина ударила об землю своего малолетнего сына. Позже оказалось, что опеке было известно о ее психической болезни, однако органы ничего не предпринимали.