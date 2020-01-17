На Кубани женщина сообщила в полицию об угоне, но дело завели против нее

В полиции 16 января рассказали о том, что жительница Усть-Лабинска сообщила в полицию об угоне своей машины, но сама попала под следствие

34-летняя местная жительница обратилась в отдел МВД России по Усть-Лабинскому району. Она рассказала, что оставила машину возле магазина, а когда вернулась, автомобиля на месте не было. По словам заявительницы, ущерб составил 300 тыс. рублей.

Полицейские начали проверку и обнаружили, что данные не соответствуют действительности. Женщина продала машину и после этого обратилась в полицию. Также стало известно, что до этого автомобиль был арестован судом за неуплату кредита.

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ей грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

В прошлом году Юга.ру рассказывали о том, что житель Адыгеи заявил об угоне автомобиля, чтобы забрать его у жены. В 2013 году в Динском районе мужчина разбил новую машину и сообщил в полицию об ее угоне, боясь, что его поругает жена.