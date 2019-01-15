Житель Адыгеи заявил об угоне автомобиля, чтобы забрать его у жены

Адыгея

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Тахтамукайский районный суд Адыгеи признал виновным жителя поселка Яблоновского в заведомо ложном доносе об угоне его автомобиля

Установлено, что таким образом подсудимый собирался ускорить возвращение ему автомобиля, который был у жены.

«Подсудимый не обнаружил свой автомобиль на месте парковки. После выяснилось, чт на машине уехала жена, у которой был второй комплект ключей. Желая скорее вернуть автомобиль, мужчина решил сообщить о якобы краже машины», — отметили в пресс-службе Тахтамукайского районного суда.

В судебном заседании подсудимый, обвиняемый по ч. 1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос) признал свою вину. Суд назначил ему 300 часов исправительных работ.

Суд
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