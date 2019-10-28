На Кубани парень сообщил в полицию об угоне машины, но дело завели на него
В Ленинградском районе местный житель обратился в полицию из-за угона машины, но на него завели дело о ложном доносе
В дежурную часть Ленинградского района позвонил 23-летний местный житель и сообщил, что у него угнали машину Opel. Он пояснил, что припарковался у двора своего частного дома, а через несколько часов автомобиль исчез.
Во время проверки полицейские установили, что накануне парень за рулем своей машины не справился с управлением и наехал на забор. После этого он бросил автомобиль и скрылся. Чтобы избежать наказания за аварию, молодой человек сообщил в полицию об угоне.
Следственный отдел ОМВД России по Ленинградскому району возбудил в отношении него уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, 22 октября в Кореновском районе 21-летний парень угнал машину и уснул в ней.
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