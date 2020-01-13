Губернатор Кубани рассказал, что можно активно отдыхать в горах зимой без снега
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании 13 января предложил таким образом развивать инфраструктуру курортов региона, чтобы туристы не скучали без снега
Он подчеркнул, что для региона важно не просто предоставлять комфортный отдых, но и создавать комплексные услуги развлечения, отдыха и досуга. Для этого, в том числе необходимо формировать курортные кластеры. Глава региона отметил, что новогодние праздники показали в том числе популярность малых горных и предгорных районов.
«Нужно развивать инфраструктуру, создавать условия для цивилизованного и безопасного отдыха. У человека глаза должны разбегаться от обилия развлечений, чтобы можно было активно отдыхать даже без снега», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.
Он поручил подготовить программу по развитию предгорных и горных курортов Кубани.
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Напомним, в нынешнем зимнем сезоне в Красной Поляне установилась слишком теплая погода, из-за чего не хватает снега. В конце декабря в горах Сочи из-за дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов.
В ночб на 13 января в очередной раз горы лишь припорошило, на горнолыжных трассах добавилось по несколько сантиметров снежного покрова.
«Судя по прогнозу, это самый холодный день недели, поэтому снежные генераторы производят снег нон-стоп! Впереди — снова потепление, преимущественно малооблачная погода. На природные осадки можно надеяться к выходным», — отмечается в сообщении на странице курорта «Роза Хутор» в инстаграме.
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