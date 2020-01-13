Губернатор Кубани рассказал, что можно активно отдыхать в горах зимой без снега

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании 13 января предложил таким образом развивать инфраструктуру курортов региона, чтобы туристы не скучали без снега

Он подчеркнул, что для региона важно не просто предоставлять комфортный отдых, но и создавать комплексные услуги развлечения, отдыха и досуга. Для этого, в том числе необходимо формировать курортные кластеры. Глава региона отметил, что новогодние праздники показали в том числе популярность малых горных и предгорных районов.

«Нужно развивать инфраструктуру, создавать условия для цивилизованного и безопасного отдыха. У человека глаза должны разбегаться от обилия развлечений, чтобы можно было активно отдыхать даже без снега», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Он поручил подготовить программу по развитию предгорных и горных курортов Кубани.