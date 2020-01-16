На Кубани лже-юрист молотком убила пенсионерку в лесу, чтобы скрыть мошенничество на 5 млн рублей
Прокуратура Краснодарского края в январе направила в суд дело жительницы Северского района, которую обвиняют в мошенничестве и убийстве
По версии следствия, 42-летняя жительница Северского района с 2012 по 2015 годы оказывала юридические услуги пяти семьям. Она получила от них нотариальные доверенности и вызвалась представлять их интересы в суде и правоохранительных органах, при этом не собираясь выполнять обязательства.
Мошенница обманывала своих клиентов, сообщая им, что для ведения гражданского дела необходимо получить определенные справки и другие документы из разных инстанций. Также она говорила, что для дела нужно провести судебную экспертизу или дать взятку судье. На все эти действия женщина просила у клиентов деньги, которые забирала себе. Общая сумма присвоенных средств — 5 млн рублей.
Одна из клиенток — 62-летняя пенсионерка — начала подозревать обман и сообщила, что напишет заявление в полицию. Тогда мошенница решила ее убить. В конце декабря 2018 года она заманила пенсионерку под предлогом поездки на консультацию к судьям краевого суда, вывезла ее в лесополосу и убила молотком.
Чтобы скрыть следы преступления, в том числе следы от автомобиля на заснеженной дороге, женщина поехала в Краснодар. Она хотела поменять зимнюю резину на летнюю, что показалось сотрудникам СТО подозрительным. Они отказались выполнить ее просьбу.
Расследуя преступление, правоохранители собрали показания большого количества свидетелей, указывающих на вину женщины. Кроме того, в ее машине нашли следы крови убитой пенсионерки.
Женщину обвинили в пяти преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) и п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление). Ее заключили под стражу.
Прокуратура направила уголовное дело в Краснодарский краевой суд для рассмотрения с участием присяжных. Обвиняемой грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, сообщили 16 января в пресс-службе краевой прокуратуры.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.