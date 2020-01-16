На Кубани лже-юрист молотком убила пенсионерку в лесу, чтобы скрыть мошенничество на 5 млн рублей

По версии следствия, 42-летняя жительница Северского района с 2012 по 2015 годы оказывала юридические услуги пяти семьям. Она получила от них нотариальные доверенности и вызвалась представлять их интересы в суде и правоохранительных органах, при этом не собираясь выполнять обязательства.

Мошенница обманывала своих клиентов, сообщая им, что для ведения гражданского дела необходимо получить определенные справки и другие документы из разных инстанций. Также она говорила, что для дела нужно провести судебную экспертизу или дать взятку судье. На все эти действия женщина просила у клиентов деньги, которые забирала себе. Общая сумма присвоенных средств — 5 млн рублей.

Одна из клиенток — 62-летняя пенсионерка — начала подозревать обман и сообщила, что напишет заявление в полицию. Тогда мошенница решила ее убить. В конце декабря 2018 года она заманила пенсионерку под предлогом поездки на консультацию к судьям краевого суда, вывезла ее в лесополосу и убила молотком.