В Краснодаре двух бизнесменов будут судить за хищение и отмывание 860 млн рублей

По версии следствия, 54-летний и 47-летний руководители ООО «Омни-Юг» и ООО «Сириус» в 2011 году получили кредит на 860 млн рублей в крупном банке. Для этого они предоставили недостоверные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении подконтрольных им коммерческих организаций, а также отчет об оценке залогового имущества, заявленная цена которого многократно превышала фактическую рыночную стоимость.

Деньги по фиктивным договорам купли-продажи переводили на расчетные счета организаций одного из злоумышленников. Таким образом мужчины отмывали средства и делали их легальными. После этого руководители фирм потратили похищенные деньги по своему усмотрению, а кредит не погасили.

Против мужчин возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере). Одного из них также обвинили по п. «а», «б» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

Материалы дела с обвинительным заключением направили в Первомайский районный суд Краснодара, сообщили 13 января в пресс-службе прокуратуры Кубани.