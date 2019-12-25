На Кубани осудили женщину за убийство 82-летней соседки, которая попросила воды
Курганинским районный суд вынес обвинительный приговор по делу о жестоком убийстве 82-летней местной жительницы
Инцидент произошел в Курганинске в апреле 2018 года. К обвиняемой пришла пожилая соседка с просьбой налить воды в пластиковые бутылки. Женщина отказала пенсионерке, та стала ее оскорблять, завязалась ссора.
«В ходе конфликта подсудимая сбила гостью с ног, села ей на грудь и стала душить. После этого она нанесла не менее 11 ударов твердым предметом по голове пожилой женщины, отчего та скончалась на месте», — сообщили 25 декабря в пресс-службе краевого суда.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Женщине назначили наказание в виде 7 лет колонии общего режима. Обвиняемая вину не признала.
Как писали Юга.ру, в начале декабря в Сочи завели уголовное дело на сиделку, которая угрожала убить 84-летнюю женщину.
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