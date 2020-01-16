Члены картеля в Дагестане, получающего доходы на закупках лекарств и медтехники, заплатят 250 млн рублей штрафов

Арбитраж подтвердил законность и обоснованность решения, вынесенного ранее ФАС России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В феврале 2019 года антимонопольная служб признало фирмы «Регионфарма», «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармаснаб» виновными в поддержании цен на торгах, которые проводились по поставке лекарств в медучреждения и минздрав Дагестана с 2015 по 2018 годы. ФАС оценила доход картеля на сумму более 2 млрд рублей.

Участников картеля, минздрав республики и ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» признали виновными по п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ-135 «О защите конкуренции». Их оштрафовали на сумму свыше 250 млн рублей.

«Противоправные действия в столь значимой сфере, как здравоохранение, наносят ущерб не только бюджету государства, но и несут угрозу жизни и здоровью граждан, так как участники ограничивающих конкуренцию соглашений зачастую не заботятся о качестве поставляемой продукции», — прокомментировал решение глава ФАС Андрей Тенишев.