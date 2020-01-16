Члены картеля в Дагестане, получающего доходы на закупках лекарств и медтехники, заплатят 250 млн рублей штрафов
Арбитражный суд Московского округа 15 января подтвердил решение ФАС по делу дагестанских фармкомпаний и чиновников
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Арбитраж подтвердил законность и обоснованность решения, вынесенного ранее ФАС России, сообщили в пресс-службе ведомства.
В феврале 2019 года антимонопольная служб признало фирмы «Регионфарма», «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармаснаб» виновными в поддержании цен на торгах, которые проводились по поставке лекарств в медучреждения и минздрав Дагестана с 2015 по 2018 годы. ФАС оценила доход картеля на сумму более 2 млрд рублей.
Участников картеля, минздрав республики и ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер» признали виновными по п. 1 ч. 1 ст. 17 ФЗ-135 «О защите конкуренции». Их оштрафовали на сумму свыше 250 млн рублей.
«Противоправные действия в столь значимой сфере, как здравоохранение, наносят ущерб не только бюджету государства, но и несут угрозу жизни и здоровью граждан, так как участники ограничивающих конкуренцию соглашений зачастую не заботятся о качестве поставляемой продукции», — прокомментировал решение глава ФАС Андрей Тенишев.
Напомним, в 2018 году ФАС раскрыла в Дагестане первый картель на рынке лекарств. Ведомство провело проверки в министерстве здравоохранения Дагестана и компаниях «Медфармаснаб», «РегионФарма», «Дагмедтехника» и «Глобалмедтех», после чего возбудило антимонопольное дело.
Картель выявили после того, как в Дагестан прибыли специалисты антимонопольной службы по приглашению врио главы республики Владимира Васильева, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.
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