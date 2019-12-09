Исследование: в 2020 году в российских компаниях вырастут зарплаты
Опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют увеличить зарплаты сотрудников в следующем году
Сервис поиска персонала «Работа.ру» провел опрос руководителей и HR-специалистов. Выяснилось, что четверть опрошенных работодателей собираются в 2020 году повысить заработную плату сотрудников.
В то же время 35% респондентов заявили, что повышать зарплаты не будут. Отметим, что по результатам опроса прошлого года, не собирались повышать зарплаты 56% работодателей.
«Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», — прокомментировал РБК 9 декабря результаты исследования замгендиректора сервиса Александр Ветерков.
В 2020 году у россиян вырастут не только зарплаты, но и расходы. Как писали Юга.ру, из-за повышения утильсбора в России вырастут цены на машины. А из-за отказа компаний от роуминга и дополнительных трат, связанных с исполнением «закона Яровой», минимум на 10% подорожают услуги связи.
Напомним, сервис опубликовал 5 декабря еще одно исследование. Выяснилось, что 38% российских работодателей не собираются устраивать новогодние корпоративы.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.