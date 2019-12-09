Исследование: в 2020 году в российских компаниях вырастут зарплаты

Опрос руководителей и представителей российских компаний показал, что 25% из них планируют увеличить зарплаты сотрудников в следующем году

Сервис поиска персонала «Работа.ру» провел опрос руководителей и HR-специалистов. Выяснилось, что четверть опрошенных работодателей собираются в 2020 году повысить заработную плату сотрудников.

В то же время 35% респондентов заявили, что повышать зарплаты не будут. Отметим, что по результатам опроса прошлого года, не собирались повышать зарплаты 56% работодателей.

«Эта позитивная динамика лишний раз иллюстрирует конкуренцию среди российских компаний за лучшие кадры. Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— прокомментировал РБК 9 декабря результаты исследования замгендиректора сервиса Александр Ветерков.

В 2020 году у россиян вырастут не только зарплаты, но и расходы. Как писали Юга.ру, из-за повышения утильсбора в России вырастут цены на машины. А из-за отказа компаний от роуминга и дополнительных трат, связанных с исполнением «закона Яровой», минимум на 10% подорожают услуги связи.

Напомним, сервис опубликовал 5 декабря еще одно исследование. Выяснилось, что 38% российских работодателей не собираются устраивать новогодние корпоративы.