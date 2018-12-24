На Кубани несколько вагонов электрички сошли с рельсов
В Туапсинском районе 24 декабря два вагона электропоезда сошли с рельсов из-за схода селя
В 6:30 спасатели получили сообщение о том, что в Туапсинском районе возле ж/д станции Навагинская предварительно из-за схода селя с рельсов сошли два вагона электрички.
Всего в составе четыре вагона. По предварительным данным, в электричке находилось 27 пассажиров и 2 проводника. Аварийно-восстановительные поезда со станций Белореченск и Туапсе направили к месту происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе СКЖД уточнили, что элетричка следовала из Белореченска в Гойтх. По предварительным данным, пострадали три человека, их с переломами госпитализировали. На движение поездов ситуация не влияет, уточнили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае 24 декабря прогнозируют сход селей в горах и подъемы уровней воды в реках.
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