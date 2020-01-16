Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в России в ближайшие дни. Но Кубань это не коснется
Синоптики прогнозируют отклонение от климатической нормы на 12 °C по большей части России. Но в Краснодарском крае изменений не ожидается
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал 15 января RT, что аномальное потепление ожидается в ближайшие пять дней.
По его словам, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.
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Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь сообщил порталу Юга.ру, что Кубани потепление не коснется. При этом он отметил, что именно южное тепло стало причиной потепления в европейской части страны.
«Теплая воздушная масса, которая характерна для нашего региона, проникла на европейскую территорию. И это потепление обусловлено именно этим. У нас же никакого аномального тепла не будет. Мы очень близки к климатической норме, отклонение идет буквально на градус-полтора. Существенно температурный фонд у нас не будет меняться на протяжении этой недели, будет достаточно ровная погода. Температура порядка 2-7 °С по территории края — никакого экстремального тепла нет. А максимальное значение для этого периода за период наблюдения зарегистрировано на уровне 15-16 °С», — сказал Бондарь.
Он также добавил, что и похолодания в крае не ожидается.
«Обычно к этому времени оформляется достаточно мощный Сибирский антициклон, который начинает деформировать картину, не пропускает циклоны на восток, и они начинают "скользить" к нам на юг, принося сюда порции холодного воздуха. Сейчас же мы этого не наблюдаем — антициклон пока не сформировался над Сибирью, и у нас наблюдается синоптическая ситуация, характерная для осенних месяцев прошлых лет, которая в этом году задержалась и на зимний период времени. Остается ровный температурный режим», — отметил синоптик.
Нынешнюю погоду Бондарь назвал характерной кубанской зимой. Аномально теплые зимы в прошлом и позапрошлом году (до 17-20 °С в феврале) он назвал исключением: «В этом году мы такого не наблюдаем».
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