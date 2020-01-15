В середине недели на Кубани будет без дождей

Краснодарский край

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15 и 16 января в Краснодарском крае будет сухо и до 10 °С тепла

Днем 15 января в Краснодаре будет 5-7 °С, ветер 4-9 м/с. Утром возможен туман, однако днем ожидается сухая погода.

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В этот же день в крае тоже без осадков, утром местами туман и слабый гололед. Ветер 4-9 м/с, в некоторых районах порывы 12-14 м/с. Столбики термометров поднимутся до 3-8 °С. На участке Анапа-Геленджик ожидаются порывы ветра 15-17 м/с. Температура на побережье 5-10 °С.

В четверг, 16 января, также прогнозируется сухой день. По данным кубанского гидрометцентра, ночью температура снизится до 0...-5 °С, в восточной половине до -5...-10 °С. Днем воздух прогреется до 1-6 °С, на юге до 11 °С. Ветер 4-9 м/с, в районе Анапы и Геленджика он усилится до 15-20 м/с.

Анапа Геленджик Краснодар Погода Черное море

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