В центре Краснодара устранили аварию на теплосетях

В Краснодаре к вечеру 15 января устранили аварию, из-за которой остались без горячей воды и отопления 12 жилых домов

Напомним, порыв трубы произошел утром 15 января возле дома № 57 на улице Красноармейской. На время ремонтных работ воду и отопление отключили в 12 многоэтажках в районе улиц Красной, Карасунской, Гоголя и Чапаева. Аварию устранили к вечеру — около 17:20.

«Сварочные работы АТЭК на поврежденном участке трубопровода завершены. Сейчас идет заполнение системы теплоносителем. По информации департамента городского хозяйства и ТЭК, тепло и горячая вода в дома жильцов начнут поступать в ближайшее время», — рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В конце декабря Юга.ру освещали крупную аварию на Троицком водопроводе. Первый порыв там произошел в ночь с 22 на 23 декабря, в результате без воды оказались 160 тыс. человек — жители Новороссийска, Геленджика и Крымска. Аварию ликвидировали, но 24 декабря произошел порыв в другом месте. Когда его удалось заделать, вода начала медленно возвращаться в города. Полностью восстановить подачу местные водоканалы смогли к 27 декабря. Некоторые местные жители оставались без воды в домах пять дней.