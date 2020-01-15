В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками — цифровой отпечаток звонков
В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ 15 января поступило предложение от пользователей соцсетей о создании цифрового отпечатка звонков для борьбы с телефонными мошенниками
Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) направила главе ФАС России Игорю Артемьеву письмо, в котором обратила внимание на проблему увеличения случаев телефонного мошенничества и предложила создать систему борьбы со спамом и телефонными мошенниками, сообщил 15 января RT со ссылкой на текст документа.
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Цифровой отпечаток звонка — это цифровой сертификат с системой шифрования, который будет присваивается операторами связи каждому звонку, объяснил RT глава организации Владимир Зыков. Он отметил, что если телефонный звонок будет передаваться без цифрового отпечатка, оператор связи поймет, что номер телефона абонента подделан, и сможет заблокировать звонок. Сотовые операторы будут проверять данные о вызове (например, местоположение звонящего, название организации, наличие цифрового отпечатка), а соединение между абонентами будет установлено только в случае подтверждения достоверности данных.
Зыков подчеркнул, что этот способ также поможет в борьбе с анонимными сообщениями о минировании, и отметил, что такие же технологии разрабатывают за рубежом.
Ранее Юга.ру писали, что в 2019 году снова стал популярным вид телефонного мошенничества, когда преступники звонили жертвам, представлялись сотрудниками банка, сообщали о подозрительных операциях по карте и просили подтвердить данные.
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