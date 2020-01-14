На Кубани на замначальника районного отдела полиции завели дело о взятке

По данным следствия, замначальника отдела — начальник следственного отдела предложила местному жителю за эту сумму переквалифицировать уголовное дело на менее тяжкое, а в последующем его прекратить в связи с истечением сроков давности. Мужчина сообщил об этом в органы следственного комитета.

При этом следователь, которая занималась его делом, уже готова была направить его для проверки руководителю. Однако начальник отказалась согласовывать обвинительное заключение и изучать материалы дела. Она поручила подчиненной переквалифицировать действия мужчины и прекратить расследование. 12 декабря дело закрыли.

«Фигурантка, опасаясь быть изобличенной в совершении преступления, попросила подчиненного, не осведомленного о ее намерениях, встретиться с мужчиной и получить от него "документы". 13 декабря следователь встретился с заявителем и получил от него деньги, после чего его действия пресекли оперативные сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю», — сообщили в пресс-службе краевого управления СКР 14 января.

Уголовное дело в отношении начальника следственного отдела возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере).

В ГУ МВД по Краснодарскому краю в свою очередь сообщили, что указанную сотрудницу отстранили от выполнения служебных обязанностей. Ведомство проводит внутреннюю проверку по факту инцидента.