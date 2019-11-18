В Туапсе экс начальнику отделения МВД дали 8 лет строгого режима за взятку в 300 тыс. рублей

Краснодарский край

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Туапсинский районный суд признал бывшего сотрудника полиции виновным в получении взятки от предпринимателя

Суд установил, что подсудимый, на тот момент начальник отделения полиции Джубги, и его коллега узнали, что местная предпринимательница нарушает закон. Сотдурники МВД потребовали у нее взятку в размере 300 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать ее к ответственности. За эти деньги они пообещали, что будут предупреждать ее о проверках, а также что она избежит наказания и в дальнейшем.

Предпринимательница согласилась и передала полицейскому часть суммы — 100 тыс. рублей. Оставшиеся деньги она передала, предварительно договорившись с оперативниками, его сообщнику. Дело в отношении этого мужчины выделили в отдельное производство.

Суд доказал виновность мужчины по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ и п. «в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере десятикратной суммы взятки — 3 млн рублей, сообщила 18 ноября пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Напомним, ранее в Туапсе депутат стал фигурантом уголовного дела после того, как предложил знакомому бизнесмену крышевание за полмиллиона рублей.

Взятка Коррупция Полиция Суд Туапсинский район

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