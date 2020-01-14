В Кавказском заповеднике нашли руины средневековой крепости
На территории Кавказского заповедника в январе специалисты нашли фрагменты каменной кладки стены древней крепости
Средневековую крепость нашел старший научный сотрудник Сергей Трепет во время зимнего мониторинга кластеров переднеазиатского леопарда в Урупском районе Карачаево-Черкесии вблизи границ природоохранной территории. По предварительным оценкам ученых, стены относятся к периоду Средневековья, рассказали 14 января в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.
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Находка пополнила число памятников эпохи, которые представлены большим количеством поселений и городищ, крепостей и храмов, могильников и ремесленных центров. В заповеднике добавили, что самые известные крепости находятся в районе Сочи, в их числе Ачипсинская и Хостинская.
К памятникам Средневековья относят также ацангуары (в переводе с абхазского — «ограды карликов») — каменные пастушеские жилые и хозяйственные сооружения, распространенные обычно вдоль субальпийского пояса заповедника. Отдельные ацангуары, расположенные у перевалов и вершин, превратились в места для жертвоприношений горным духам.
Как писали Юга.ру, в ноябре 2019 года в Сочинском национальном парке началось археологическое исследовании древнего храма. Работы инициировали ученые, чтобы спасти руины от «черных копателей».
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