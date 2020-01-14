Суд отменил штраф «Эковахте» за интервью Рудомахи «МБХ Медиа»

Напомним, мировой суд Краснодара 18 октября привлек руководителя «Экологической вахты по Северному Кавказу» Андрея Рудомаху и саму организацию к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (Деятельность на территории РФ нежелательной организации). Сообщалось, что Рудомаха дал интервью изданию «МБХ медиа», которое, по данным правоохранителей, является проектом нежелательной в России организации Open Russia. Суд назначил «Эковахте» штраф в 60 тыс. рублей, Рудомахе — в 30 тыс. рублей.

13 января Октябрьский районный суд Краснодара отменил решение мирового судьи по «Эковахте» и отменил штраф. Между тем в силе осталось решение суда по самому экологу. Как сообщает «Коммерсантъ-Кубань», Рудомаха готовит кассационную жалобу по собственному делу.

По данным телеграм-канала «Протокол Савельева», во время заседания сторона защиты предоставила суду скриншоты постов «МБХ Медиа» с Рамзаном Кадыровым и интервью губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева этому же изданию. Суд сначала не хотел, но затем все же приобщил скриншоты к делу.

Напомним, Генпрокуратура внесла «Открытую Россию», зарегистрированную в Великобритании и принадлежащую Ходорковскому, в реестр нежелательных организаций в апреле 2017 года. После того как Роскомнадзор вынес решение о блокировке сайта «Открытая Россия», Ходорковский создал издание «МБХ Медиа», в которое перешел коллектив прошлого проекта. Фактически «МБХ Медиа» не является проектом «Открытой России».

Как писали Юга.ру, в апреле 2019 года «Эковахта» стала первой в России организацией, оштрафованной за работу с «Открытой Россией» — после публикации ссылки на сайт со статьями активистов организации. Однако в октябре 2019 года Верховный суд Адыгеи отменил это решение.