«Эковахту» и ее координатора Рудомаху оштрафовали за интервью «МБХ Медиа»

Мировой суд Краснодара 18 октября вынес решение по делу об участии «Экологической вахты по Северному Кавказу» в деятельности нежелательной организации за интервью Андрея Рудомахи изданию «МБХ Медиа»

«Эковатху» и Рудомаху привлекли к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (Деятельность на территории РФ нежелательной организации). В зале суда прозвучало, что Рудомаха и ЭВСК участвовали в деятельности нежелательной организации Open Russia. Правонарушение выразилось в том, что Рудомаха дал интервью изданию «МБХ медиа», которое, по данным правоохранителей, является проектом Open Russia. По закону признание организации нежелательной влечет запрет на производство и хранение ее материалов в целях распространения.

Суд назначил «Эковахте» штраф на сумму 60 тыс. рублей, самого Рудомаху — на 30 тыс. рублей. На заседании он не присутствовал, пишет «Коммерсантъ».

«МБХ Медиа» — издание, принадлежащее Михаилу Ходорковскому. Оно было создано в декабре 2017 года, после того, как Роскомнадзор вынес решение о блокировке сайта «Открытая Россия», коллектив которого перешел в созданный проект. Фактически «МБХ Медиа» не является проектом «Открытой России».

Генпрокуратура внесла «Открытую Россию», зарегистрированную в Великобритании и принадлежащую Ходорковскому, в реестр нежелательных организаций в апреле 2017 года. По мнению ведомства, организация пыталась дестабилизировать политическую ситуацию в России и угрожала конституционному строю. При этом в организации утверждают, что «Открытая Россия», действовавшая в России после апреля 2017 года, юридически не была связана с британской организацией, относила себя к добровольческим движениям и действовала только на территории России.

Как писали Юга.ру, в апреле 2019 года «Эковахта» стала первой в России организацией оштрафованной за работу с «Открытой Россией» — за публикацию в соцсетях ссылки на сайт со статьями активистов орагнизации. Однако в октябре 2019 года Верховный суд Адыгеи отменил это решение.