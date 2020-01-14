В новом зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» открыл обучающие кэмпы по горным лыжам и сноуборду
Обучающие программы курорта «Роза Хутор» предназначены для разных возрастов и длятся 3-5 дней
В новом зимнем сезоне курорт предлагает гостям новые способы усовершенствовать навыки катания. Первая школа горных лыж и сноуборда открыла 3-5-дневные кэмпы для обучения взрослых и детей.
Роза Snow Camp предлагает обучение катанию на лыжах или сноуборде гостям с разным уровнем подготовки. Поэтому программы позволяют не только начать обучение, но и отточить технику катания. 4-часовые тренировки с инструктором проводятся каждый день.
Читайте также:
За время обучения райдеры осваивают «Белый кодекс» (правила поведения и безопасности на трассах), учатся пользоваться бипером и другим противолавинным оборудованием. Также гостям расскажут о закулисье горнолыжного курорта — от подготовки трасс до работы системы оснежения.
Во время сезона Роза Snow Camp открываются каждый понедельник, в стоимость пятидневного кэмпа входит посещение «Хаски Хутор» и аттракциона родельбан. Участники получают скидку 10% на прокат оборудования.
Роза Kids Camp открывается на базе детского горнолыжного клуба «Егорка» и также предполагает трех- и пятидневные смены. Его программа построена так, чтобы заинтересовать детей в катании на горных лыжах. Инструкторы, специализирующиеся именно на детском обучении, вселяют в ребят уверенность и в игровой форме вводят их в мир увлечения горными лыжами. Расписание учитывает потребность детей в смене активностей и перемежает тренировки с катанием на тюбинге, общением с питомцами «Хаски Хутор», занимательными квестами, мастер-классами и отдыхом.
Для опытных горнолыжников есть рейс-курс по прохождению спортивных трасс и фристайл. Еженедельно будут проходить зрелищные показательные спуски учеников и инструкторов школы.
Читайте также
Статьи ПартнерскийИпотека без первоначального взноса и другие условия
Предложения Совкомбанка в Краснодарском крае
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.