В новом зимнем сезоне курорт «Роза Хутор» открыл обучающие кэмпы по горным лыжам и сноуборду

Обучающие программы курорта «Роза Хутор» предназначены для разных возрастов и длятся 3-5 дней

В новом зимнем сезоне курорт предлагает гостям новые способы усовершенствовать навыки катания. Первая школа горных лыж и сноуборда открыла 3-5-дневные кэмпы для обучения взрослых и детей. Роза Snow Camp предлагает обучение катанию на лыжах или сноуборде гостям с разным уровнем подготовки. Поэтому программы позволяют не только начать обучение, но и отточить технику катания. 4-часовые тренировки с инструктором проводятся каждый день.

За время обучения райдеры осваивают «Белый кодекс» (правила поведения и безопасности на трассах), учатся пользоваться бипером и другим противолавинным оборудованием. Также гостям расскажут о закулисье горнолыжного курорта — от подготовки трасс до работы системы оснежения. Во время сезона Роза Snow Camp открываются каждый понедельник, в стоимость пятидневного кэмпа входит посещение «Хаски Хутор» и аттракциона родельбан. Участники получают скидку 10% на прокат оборудования.