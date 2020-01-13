В парке Ростова пропали два ребенка

Ростовская область

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В Ростове 10 января без вести пропали 14-летняя девочка и ее младший брат

В полицию 12 января обратился житель Ростова, который представился братом пропавших детей. По его словам, Оля и Женя Войловы ушли гулять из дома на улице Революционной в парк «Соловьиная роща» и так не вернулись, пишет телеграм-канал Baza.

«Заявление действительно поступало, проводится проверка», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщает 161.ru, утром 13 января на улице Бежевой, 35 объявили сбор волонтеров для поиска пропавших детей.

Напоним, в конце новогодних каникул в Ставрополе исчезла 16-летняя девушка. Спустя четыре дня ее нашли.

Дети Полиция Пропавшие без вести Ростов-на-Дону

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