В парке Ростова пропали два ребенка
В Ростове 10 января без вести пропали 14-летняя девочка и ее младший брат
В полицию 12 января обратился житель Ростова, который представился братом пропавших детей. По его словам, Оля и Женя Войловы ушли гулять из дома на улице Революционной в парк «Соловьиная роща» и так не вернулись, пишет телеграм-канал Baza.
«Заявление действительно поступало, проводится проверка», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Как сообщает 161.ru, утром 13 января на улице Бежевой, 35 объявили сбор волонтеров для поиска пропавших детей.
Напоним, в конце новогодних каникул в Ставрополе исчезла 16-летняя девушка. Спустя четыре дня ее нашли.
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