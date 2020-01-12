В Ставрополе в конце зимних каникул исчезла 16-летняя девушка

В Ставропольском крае объявили в розыск несовершеннолетнюю местную жительницу, которая пропала без вести в начале января

Вечером 8 января в Ставрополе 16-летняя Ангелина Павлова ушла из дома на улице Родосской, 1. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемой: рост — 175 см, темно-каштановые волосы, карие глаза, крупные черты лица. Девушка была одета в черный пуховик ниже колена и розовые ботинки.

Следственный отдел по Промышленному району Ставрополя назначил проверку по факту безвестного исчезновения девушки, сообщили 10 января в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ангелины Павловой, просят сообщить в следственный комитет по телефонам: 8 (8652) 27-02-10, 26-37-10, либо в полицию, позвонив по номеру 102.