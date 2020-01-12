Пропавшую без вести девушку из Ставрополя нашли живой

В Ставропольском крае 12 января нашлась несовершеннолетняя местная жительница, которая исчезла четыре дня назад

16-летняя жительница Ставрополя ушла из дома 8 января и исчезла. Ее объявили в розыск. Следком назначил проверку по факту пропажи девушки.

12 января сотрудники СКР и МВД нашли ее. По предварительной информации, в отношении девушки не было совершено никаких преступлений, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

В ведомстве продолжат проводить доследственную проверку, во время которой следователь в ходе опроса выяснит обстоятельства исчезновения 16-летней местной жительницы.