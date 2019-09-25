В Адыгее установили более 60% башен первого в стране ветропарка

Уже установлено 37 из запланированных 60 ветробашен по 2,5 МВт. Общая мощность Адыгейской ВЭС составит 150 МВт. Об этом 25 сентября сообщил заместитель генерального директора АО «НоваВинд» Андрей Нестерук в ходе рабочей поездки главы Адыгеи Мурата Кумпилова на стройплощадку.

Участникам экскурсии по ветропарку рассказали, что при монтаже башен используется сложная технология, которая впервые применяется в России. До проекта по строительству Адыгейской ВЭС производство узлов и монтаж ветробашен не были крупносерийными, отметил Нестерук.

«Уже на первой ветроустановке нам удалось достичь высоких показателей точности и хороших темпов сборки. Сам фундамент составляет 22 метра вглубь и 20 — в диаметре. Это необходимо, чтобы установить ветровые гиганты. При этом используются совершенно новые машины, которые начинают движение медленно, ритмично, гасят вибрацию, поэтому нет негативного влияния на экологию», — отметил Нестерук.

Высота башни с ротором, диаметр которого — 100 метров, составляет 149 метров. Также установка включает лопасти, длина которых составляет почти 50 метров. Поскольку общий вес одной ветроэлектрической установки составляет более 400 тонн, из которых около 200 тонн — вес самой башни, она состоит из восьми последовательно соединенных металлических секций. Поэтому для подъема частей конструкции на высоту до 120 метров используется уникальный высотный кран большой грузоподъемности — до 500 тонн.