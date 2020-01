В Краснодаре из-за инсульта водителя произошло ДТП. Погибла пассажирка, пострадал младенец

View this post on Instagram

Очередное серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта из-за невнимательности автомобилиста. ⠀ На Ейском шоссе легковой автомобиль на значительной скорости врезался в отъезжающий из остановочного кармана автобус ПАЗ 58-го маршрута. ⠀ В салоне автомобиля находилась семья с грудным ребенком. Тяжелые травмы получили пассажиры легкового авто, пострадал и ребенок, который находился в машине без удерживающего устройства. ⠀ Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет.