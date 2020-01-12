В Краснодаре из-за инсульта водителя произошло ДТП. Погибла пассажирка, пострадал младенец

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 12 января легковушка врезалась в пассажирский автобус. Есть погибшие и пострадавшие

Авария случилась в 12:00 на 1-м км трассы Краснодар — Ейск. Установлено, что 38-летний местный житель за рулем автомобиля Skoda ехал со стороны улицы 3-й Трудовой в направлении 9-й Тихой и столкнулся с дорожным ограждением, после чего врезался в стоявший на остановке автобус ПАЗ с 31-летним краснодарцем за рулем. На момент ДТП в автобусе не было пассажиров.

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На месте аварии от травм скончалась пассажирка легковушки, которая ехала на заднем сидении. Кроме того, незначительные повреждения получил пятимесячный ребенок, которого также везли в иномарке. Водителя Skoda с травмами доставили в больницу, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. 

По предварительным данным, причиной аварии стал инсульт, который произошел у водителя. По факту ДТП проводится проверка.

Как писали Юга.ру, ночью 12 января в Краснодаре произошло еще одно смертельное ДТП. На улице Коммунаров иномарка сбила двух дорожных рабочих, один из них погиб.

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Очередное серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта из-за невнимательности автомобилиста. ⠀ На Ейском шоссе легковой автомобиль на значительной скорости врезался в отъезжающий из остановочного кармана автобус ПАЗ 58-го маршрута. ⠀ В салоне автомобиля находилась семья с грудным ребенком. Тяжелые травмы получили пассажиры легкового авто, пострадал и ребенок, который находился в машине без удерживающего устройства. ⠀ Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет.

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ДТП Краснодар Полиция смерть

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