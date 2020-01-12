В Краснодаре из-за инсульта водителя произошло ДТП. Погибла пассажирка, пострадал младенец
В Краснодаре днем 12 января легковушка врезалась в пассажирский автобус. Есть погибшие и пострадавшие
Авария случилась в 12:00 на 1-м км трассы Краснодар — Ейск. Установлено, что 38-летний местный житель за рулем автомобиля Skoda ехал со стороны улицы 3-й Трудовой в направлении 9-й Тихой и столкнулся с дорожным ограждением, после чего врезался в стоявший на остановке автобус ПАЗ с 31-летним краснодарцем за рулем. На момент ДТП в автобусе не было пассажиров.
Читайте также:
На месте аварии от травм скончалась пассажирка легковушки, которая ехала на заднем сидении. Кроме того, незначительные повреждения получил пятимесячный ребенок, которого также везли в иномарке. Водителя Skoda с травмами доставили в больницу, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
По предварительным данным, причиной аварии стал инсульт, который произошел у водителя. По факту ДТП проводится проверка.
Как писали Юга.ру, ночью 12 января в Краснодаре произошло еще одно смертельное ДТП. На улице Коммунаров иномарка сбила двух дорожных рабочих, один из них погиб.
View this post on Instagram
Очередное серьезное ДТП с участием пассажирского транспорта из-за невнимательности автомобилиста. ⠀ На Ейском шоссе легковой автомобиль на значительной скорости врезался в отъезжающий из остановочного кармана автобус ПАЗ 58-го маршрута. ⠀ В салоне автомобиля находилась семья с грудным ребенком. Тяжелые травмы получили пассажиры легкового авто, пострадал и ребенок, который находился в машине без удерживающего устройства. ⠀ Пострадавших среди пассажиров общественного транспорта нет.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.