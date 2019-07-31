На Кубани из-за инсульта водитель грузовика съехал с дороги и умер

Авария произошла в 6:06 возле поселка Первомайского. Прибывшие на место спасатели нашли на обочине грузовой автомобиль Volvo, груженный щебнем. Предварительно, причиной ДТП стала сердечная недостаточность в результате инсульта у водителя. В результате аварии мужчина погиб на месте.

«По счастливой случайности, многотонная машина не выехала на встречную полосу автодороги. У следственных органов возникает много вопросов к работодателю, кто выпустил данный автотранспорт, проводилась ли медицинская проверка состояния водителя, перед выходом на трассу и т.д.», — сообщило в своем инстаграме управление по делам ГО и ЧС по Белореченскому району.