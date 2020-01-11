В Краснодаре неизвестные пытались расстрелять уличных животных. В одну собаку попало более 100 дробинок
В Краснодаре в начале января неизвестные совершили стрельбу по уличным животным из охотничьего ружья
Об этом написали в паблике «Туподар» в инстаграме. 8 января в одну из ветклиник города принесли собаку. Судя по рентгену, который сделали в учреждении, собаку расстреляли из охотничьего ружья, в ее теле обнаружили более 100 дробинок. Это металлические шарики, которые содержатся в патроне и вылетают из него при стрельбе. Порталу Юга.ру сообщили в клинике, что животное нашли в районе Вишняковского сквера, и в связи с происшествием уже написали заявление в полицию.
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На следующий день, 9 января, в группе появилась новая публикация. Пользовательница Надежда рассказала, что около дороги на улице Дзержинского, 195 нашла кошку. Девушка подумала, что ее сбили, и отвезла животное в клинику. У кошки обнаружили 11 металлических шариков в теле. Как сообщила автор поста, два из них попали в позвоночник, однако у зверя сохранилась чувствительность нижних лап и хвоста.
Порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе УМВД города Краснодара, что сообщений о стрельбе в животных в Прикубанском округе в последние дни не поступало.
«Единственное похожее сообщение было сегодня около 5:00 утра. В другой части города сообщили, что стреляют по кошкам», — сообщил 11 января начальник пресс-службы Артем Коноваленко.
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��️ За день до расстрелянного котика из предыдущего поста в нашу клинику ещё и собаку принесли с пулями и их было больше 100. В Краснодаре, похоже, завелся маньяк, который стреляет по животным. Эту собаку расстреляли с охотничьего ружья. Это дробь. И как это вообще возможно в городе? Мы не в лесу живем, блин, это КРАСНОДАР. У меня просто слов нет. 2 дня назад собака эта, вчера кот — это все в нашей клинике обнаружено. Врачи даже в шоке, мы такого никогда не видели. И самое ужасное, что все молчат, никто за это не отвечает. Надеюсь, на людей не переключится. Это дикость просто. Фото и рассказ ★ @natali_vetdoc. #Краснодар #typodar #ПёсикиКраснодара
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��️ В кошке 11 пуль. Вчера 09.01 нашла кошку у дороги, думала, сбила машина. Отвезла в ветклинику, сделали рентген, 11 пуль. Найдена на Дзержинского 195 возле Роснефти(район Энки) В клинике её стабилизировали. Сейчас находится в клинике, ночью будут оперировать. Две пули в позвоночнике, но чувствительность лап и хвоста есть. Животное не похоже на уличное, по возрасту примерно 3-5лет(по словам вет врача). Может кто то ищет своего питомца и переживает за него. Фото и рассказ ★ @minivselennaya_v_macrocosmose. ⠀ ��️ «А за день до этого котика в нашу клинику ещё и собаку принесли с пулями и их больше 100. В Краснодаре похоже маньяк, который стреляет по животным. Надеюсь, на людей не переключится», — пишут нам в личку. Смотрите об этом следующий пост в ленте: @typodar. #Краснодар #typodar #КотикиКраснодара
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