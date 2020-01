В Краснодаре неизвестные пытались расстрелять уличных животных. В одну собаку попало более 100 дробинок

View this post on Instagram

️ За день до расстрелянного котика из предыдущего поста в нашу клинику ещё и собаку принесли с пулями и их было больше 100. В Краснодаре, похоже, завелся маньяк, который стреляет по животным. Эту собаку расстреляли с охотничьего ружья. Это дробь. И как это вообще возможно в городе? Мы не в лесу живем, блин, это КРАСНОДАР. У меня просто слов нет. 2 дня назад собака эта, вчера кот — это все в нашей клинике обнаружено. Врачи даже в шоке, мы такого никогда не видели. И самое ужасное, что все молчат, никто за это не отвечает. Надеюсь, на людей не переключится. Это дикость просто. Фото и рассказ ★ @natali_vetdoc. #Краснодар #typodar #ПёсикиКраснодара