В Краснодаре неизвестные пытались расстрелять уличных животных. В одну собаку попало более 100 дробинок

В Краснодаре в начале января неизвестные совершили стрельбу по уличным животным из охотничьего ружья

Об этом написали в паблике «Туподар» в инстаграме. 8 января в одну из ветклиник города принесли собаку. Судя по рентгену, который сделали в учреждении, собаку расстреляли из охотничьего ружья, в ее теле обнаружили более 100 дробинок. Это металлические шарики, которые содержатся в патроне и вылетают из него при стрельбе. Порталу Юга.ру сообщили в клинике, что животное нашли в районе Вишняковского сквера, и в связи с происшествием уже написали заявление в полицию.

На следующий день, 9 января, в группе появилась новая публикация. Пользовательница Надежда рассказала, что около дороги на улице Дзержинского, 195 нашла кошку. Девушка подумала, что ее сбили, и отвезла животное в клинику. У кошки обнаружили 11 металлических шариков в теле. Как сообщила автор поста, два из них попали в позвоночник, однако у зверя сохранилась чувствительность нижних лап и хвоста.

Порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе УМВД города Краснодара, что сообщений о стрельбе в животных в Прикубанском округе в последние дни не поступало.

«Единственное похожее сообщение было сегодня около 5:00 утра. В другой части города сообщили, что стреляют по кошкам», — сообщил 11 января начальник пресс-службы Артем Коноваленко.