Под Краснодаром в ДТП погибли два человека

Недалеко от Краснодара вечером 10 января на встречке произошла смертельная авария

ДТП произошло в 19:40 на дороге Краснодар-Кропоткин. На 22-м км водитель Nissan Almera, ехавший со стороны станицы Васюринской в сторону Старокорсунской, по неустановленным пока причинам не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с машиной ВАЗ-2110.

От травм на месте скончались водитель иномарки, 31-летний житель Новокубанска, и 62-летний пассажир отечественной легковушки, житель города Прохладного в Кабардино-Балкарии. Управлял машиной его 38-летний сын, мужчину с травмами доставили в больницу.

Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил 11 января порталу Юга.ру начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, 30 декабря в Крымском районе во время непогоды произошло смертельное ДТП с двумя погибшими. А 8 января в Краснодаре под колесами машины погибли мать и дочь.