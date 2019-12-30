На Кубани произошло ДТП с двумя погибшими

В Крымском районе утром 30 декабря во время непогоды произошла смертельная авария

ДТП случилось в 9:00 на 6-м км дороги Крымск — Джигинка. Водитель, управляя машиной Honda CR-V, выбрал небезопасную скорость в условиях мокрого снега, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в «Газель».

Водитель иномарки и его 17-летняя пассажирка погибли на месте. Водителя «Газели» доставили в больницу, его состояние выясняется, сообщили порталу Юга.ру в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в этот же день ДТП произошло в Ростове — там также погибли два человека.