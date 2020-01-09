Мать и дочь погибли под колесами машины в Краснодаре

ДТП случилось в 7:50 недалеко от железнодорожной станции Васюринская. Установлено, что автомобиль Volkswagen Polo под управлением 22-летнего жителя Усть-Лабинска ехал в сторону поселка Дорожного и возле ж/д станции сбил двух женщин-пешеходов, которые вышли из маршрутки, обошли ее сзади и решили перейти дорогу не по пешеходному переходу. Водитель Volkswagen не успел среагировать и сбил их.