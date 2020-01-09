Мать и дочь погибли под колесами машины в Краснодаре
В Краснодаре 8 января автомобиль насмерть сбил двух женщин
ДТП случилось в 7:50 недалеко от железнодорожной станции Васюринская. Установлено, что автомобиль Volkswagen Polo под управлением 22-летнего жителя Усть-Лабинска ехал в сторону поселка Дорожного и возле ж/д станции сбил двух женщин-пешеходов, которые вышли из маршрутки, обошли ее сзади и решили перейти дорогу не по пешеходному переходу. Водитель Volkswagen не успел среагировать и сбил их.
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Женщины умерли на месте. Погибшими оказались 63-летняя жительница станицы Васюринской и ее 42-летняя дочь. Они шли на работу.
По данным медосвидетельствования, водитель легковушки был трезв, сообщил порталу Юга.ру руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка. Планируется провести видео- и автотехнические экспертизы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее Юга.ру рассказывали о еще одном ДТП с погибшими. 6 января на курорте «Архыз» скорая помощь насмерть сбила мальчика.
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