В Краснодаре пара погибла от отравления угарным газом

Следственные органы начали проверку после того, как мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом в Краснодаре

45-летнюю женщину и 58-летнего мужчину в частном доме в садоводческом товариществе Хуторок-2 10 января обнаружил мертвыми их сосед. Он сообщил об этом в правоохранительные органы.

«При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом — домовладение отапливалось при помощи газового баллона и горелки», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи организовали по факту произошедшего доследственную проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.