В Краснодаре пара погибла от отравления угарным газом

Краснодарский край

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Следственные органы начали проверку после того, как мужчина и женщина насмерть отравились угарным газом в Краснодаре

45-летнюю женщину и 58-летнего мужчину в частном доме в садоводческом товариществе Хуторок-2 10 января обнаружил мертвыми их сосед. Он сообщил об этом в правоохранительные органы.

«При осмотре тел погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом — домовладение отапливалось при помощи газового баллона и горелки», — сообщили в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

Следователи организовали по факту произошедшего доследственную проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как писали Юга.ру, в октябре в Усть-Лабинске угарным газом насмерть отравились три человека — хозяева дома и их гостья. А в июле в одной из многоэтажек Краснодара от отравления газом погибли 27-летняя местная жительница и ее шестилетний сын.

Газ Краснодар Отравления смерть

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