Три человека насмерть отравились угарным газом на Кубани

В Усть-Лабинске 16 октября начали проверку после гибели трех человек от отравления угарным газом в одном из домов

По предварительным данным, в доме на улице Красной жили 49-летний мужчина и 44-летняя женщина. Утром к ним в гости пришла знакомая. В это время во дворе домовладения рабочие устанавливали навес. Позже один из работников зашел в дом и нашел тела троих человек без признаков жизни. Также мужчина почувствовал запах угарного газа.

Предварительно, мужчина и две женщины умерли от отравления угарным газом, на их телах не нашли признаков насильственной смерти. Во время осмотра места происшествия следователи установили, что дом отапливался газовой печью. Предположительно, хозяева дома нарушили правила ее эксплуатации.

Сейчас на месте работают следователи, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.