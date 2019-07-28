Женщина и ее шестилетний сын погибли, отравившись газом в Краснодаре

В Краснодаре 27 июля погибли 27-летняя местная жительница и ее 6-летний сын

Это случилось в многоквартирном доме на улице Володарского. Женщина и ребенок скончались от отравления угарным газом.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Элла Тюкова рассказала порталу Юга.ру, что назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту происшествия проводят проверку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. После проверки примут процессуальное решение.