В Адыгее получают самые низкие зарплаты в России — РИА «Рейтинг»

Агентство РИА «Рейтинг» назвало регионы России с самыми высокими и самыми низкими зарплатами

По данным исследования, 4,4% работников по всей стране получают зарплату более 100 тыс. в месяц. В 17 регионах доля высокооплачиваемых работников выше среднероссийского значения. Лидерами стали северные, дальневосточные регионы и Москва. Лидер рейтинга — Ямало-Hенецкий автономный округ, там более 27% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц. На втором месте — Чукотский автономный округ с 26% высокооплачиваемых сотрудников. Третью строчку занял Hенецкий АО.

Последнее место в рейтинге заняла Республика Адыгея — там 0,59% работников получают ежемесячную зарплату выше 100 тыс. рублей. Годом ранее на последней строчке был Дагестан, теперь он переместился на четвертое место с конца с результатом 0,62%. РИА «Рейтинг» отмечает, что каждый пятый работник в стране получает менее 15 тыс. рублей в месяц. Больше всего низкооплачиваемых работников в Дагестане (46%), второе место у Карачево-Черкесии (44%).