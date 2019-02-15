Росстат: У учителей на Кавказе самые низкие зарплаты в России

Росстат 15 февраля рассказал о самых высоких и самых низких зарплатах в России

Самые высокие зарплаты у учителей на Чукотке — более 93 тыс. рублей. На втором месте расположилась Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Там преподаватели зарабатывают более 90 тыс. рублей. Также в первую пятерку регионов вошли Ненецкий автономный округ и Сахалинская область. Там в школах можно получить 79 тыс. рублей и 71 тыс. рублей соответственно.

Самые низкие зарплаты у учителей в Дагестане — менее 21 тыс. рублей. В Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии педагоги получают от 20 до 23 тыс. рублей, пишет RT со ссылкой на данные Росстата.

В 2018 году средняя зарплата учителя в России составила 38 тыс. 419 рублей. Это на 10% больше, чем в 2017 году.