В Черном море рыболовецкая лодка затонула после столкновения с российским танкером

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В Черном море 10 января столкнулись турецкая рыболовецкая лодка и танкер Glard-2 под российским флагом

Авария произошла У берегов Турции в районе Кильоса [деревня на берегу Черного моря в 30 км от центра Стамбула — Юга.ру] в 6:35. Судно-химовоз GLARD-2 столкнулось с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего та затонула. 

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На лодке плыли шесть человек, троих удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Причину столкновения устанавливают, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Стамбула.

В издании добавили, что порт приписки российского танкера — Таганрог, а направлялось оно в Измир.

Ранее Юга.ру уже писали об авариях с танкерами. Например, 2 декабря на реке Дон судно с удобрениями столкнулось с нефтяным танкером.

Происшествия Судоходство Турция Черное море

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