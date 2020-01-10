В Черном море рыболовецкая лодка затонула после столкновения с российским танкером

В Черном море 10 января столкнулись турецкая рыболовецкая лодка и танкер Glard-2 под российским флагом

Авария произошла У берегов Турции в районе Кильоса [деревня на берегу Черного моря в 30 км от центра Стамбула — Юга.ру] в 6:35. Судно-химовоз GLARD-2 столкнулось с рыболовецкой лодкой Dursun Ali Coskun, после чего та затонула.

На лодке плыли шесть человек, троих удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести. Причину столкновения устанавливают, написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора Стамбула.

В издании добавили, что порт приписки российского танкера — Таганрог, а направлялось оно в Измир.

Ранее Юга.ру уже писали об авариях с танкерами. Например, 2 декабря на реке Дон судно с удобрениями столкнулось с нефтяным танкером.