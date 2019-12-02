Судно с удобрениями столкнулось с нефтяным танкером на Дону

В начале ноября Юга.ру рассказывали о еще одном происшествии на воде в Ростовской области. 9 ноября в Аксайском районе в результате столкновения лодок погиб пенсионер.

В результате столкновения оба судна получили механические повреждения. Следствие осмотрело место происшествия, опросило очевидцев. Следственный комитет начал процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Авария случилась около 8:50 на перекате «Суходонецкий» на реке Дон в Усть-Донецком районе Ростовской области. При снятии с якорей сухогруз «Мелита», груженный удобрениями, врезался в нефтеналивный танкер «ВФ танкер-14», который перевозил дизтопливо.

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