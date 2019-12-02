Судно с удобрениями столкнулось с нефтяным танкером на Дону
В Ростовской области на реке Дон утром 2 декабря столкнулись сухогруз и танкер
Авария случилась около 8:50 на перекате «Суходонецкий» на реке Дон в Усть-Донецком районе Ростовской области. При снятии с якорей сухогруз «Мелита», груженный удобрениями, врезался в нефтеналивный танкер «ВФ танкер-14», который перевозил дизтопливо.
В результате столкновения оба судна получили механические повреждения. Следствие осмотрело место происшествия, опросило очевидцев. Следственный комитет начал процессуальную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
В начале ноября Юга.ру рассказывали о еще одном происшествии на воде в Ростовской области. 9 ноября в Аксайском районе в результате столкновения лодок погиб пенсионер.
Читайте также
Колонка о тоталитарном будущем, которое уже наступило
Стереотипный тред про ожидание и реальность в Краснодаре
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.