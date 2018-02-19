«Яндекс.Навигатор» выпустил танковую версию

Пользователям приложения «Яндекс.Навигатор» стала доступна специальная версия — в атмосфере игры World of Tanks

Любой из пяти образцов тяжелой военной техники — советские Т-34-85 и ИС-3, французский AMX 50 B, американский M41 Walker Bulldog и британский Churchill I — можно установить вместо курсора, который показывает маршрут на экране. Изменится и интерфейс приложения: стартовый экран, иконки и раздел «Мои поездки» будут выполнены в стиле популярного аркадного танкового симулятора. Соответствующую атмосферу создаст звуковое сопровождение. Например, при превышении скорости перед камерой прозвучит сигнал, который в игре говорит о том, что танк взят под прицел, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Более 120 слов и фраз записал для приложения актер Владимир Машков. Поклонники игры узнают из World of Tanks фразы «Впереди противотанковые ежи» — предупреждение о дорожных работах, «Впереди камера, берегись засвета» — о приближающейся камере, «Кто-то вошел в клинч» — об аварии. Когда водитель доберется до пункта назначения, он услышит от Машкова: «База захвачена. Победа!».

Навигатор с танками и новой озвучкой доступен в России, Беларуси и Казахстане. Скачать приложение легко в App Store и Goоgle Play.