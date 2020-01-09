У «Яндекса» может появиться собственный оператор связи — «Ъ»

Информацию о возможном запуске «Яндексом» виртуального оператора сотовой связи опубликовала 9 января газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По данным «Ъ», частоты предоставит мобильный оператор Tele2, но также ведутся переговоры и с другими операторами. При этом у пользователей виртуального оператора связи будет безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, а доставлять сим-карт будут курьеры, уточнил источник издания.

В «Яндексе» журналистам опровергли информацию, а представители Tele2 от комментариев отказались. Однако источник издания подтвердил проведение переговоров с мобильными операторами, добавив, что пока конкретных договоренностей компании не достигли.