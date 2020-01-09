У «Яндекса» может появиться собственный оператор связи — «Ъ»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Российские СМИ сообщили 9 января, что компания «Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи на частотах Tele2

Читайте также:

Информацию о возможном запуске «Яндексом» виртуального оператора сотовой связи опубликовала 9 января газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.

По данным «Ъ», частоты предоставит мобильный оператор Tele2, но также ведутся переговоры и с другими операторами. При этом у пользователей виртуального оператора связи будет безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, а доставлять сим-карт будут курьеры, уточнил источник издания.

В «Яндексе» журналистам опровергли информацию, а представители Tele2 от комментариев отказались. Однако источник издания подтвердил проведение переговоров с мобильными операторами, добавив, что пока конкретных договоренностей компании не достигли.

Как писали Юга.ру, в 2017 году компания запустила сервис удаленных врачебных консультаций, а в марте 2019 года «Яндекс» анонсировал запуск собственной соцсети.

Мобильная связь Технологии Яндекс

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Очевидцы гибели туристки в Лагонаки рассказали подробности происшествия
На Кубани в новогодние выходные 23 человека пострадали, катаясь на горных санках
Мужчине, который избил в Сочи подругу и бросил умирать на обочине, предъявили обвинение
В Адыгее в новогодние праздники родились 48 детей
У «Яндекса» может появиться собственный оператор связи — «Ъ»
ВЦИОМ: большинство россиян решили не давать себе обещаний на 2020 год

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале