У «Яндекса» может появиться собственный оператор связи — «Ъ»
Российские СМИ сообщили 9 января, что компания «Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи на частотах Tele2
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Информацию о возможном запуске «Яндексом» виртуального оператора сотовой связи опубликовала 9 января газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.
По данным «Ъ», частоты предоставит мобильный оператор Tele2, но также ведутся переговоры и с другими операторами. При этом у пользователей виртуального оператора связи будет безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании, а доставлять сим-карт будут курьеры, уточнил источник издания.
В «Яндексе» журналистам опровергли информацию, а представители Tele2 от комментариев отказались. Однако источник издания подтвердил проведение переговоров с мобильными операторами, добавив, что пока конкретных договоренностей компании не достигли.
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