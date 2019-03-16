«Яндекс» планирует запустить собственную социальную сеть

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Компания «Яндекс» планирует запустить собственную социальную сеть и начала тестирование нового сервиса

Она получила название «Аура». Соцсеть будет работать внутри мобильного приложения компании. На промо-странице говорится, что находить друзей поможет искусственный интеллект. Он покажет пользователей со схожими интересами по данным, имеющимся у поисковика, и его геолокации. Можно будет выбирать, кто увидит пост, указывая пол, возраст или местонахождение. 

Влиять на пополнение ленты социальной сети можно будет, «смахивая вправо» посты, которые нравятся, и влево — если нет. Таким образом, «правые» публикации пользователи увидят в первую очередь. Также сообщается, что сервис будет следить, чтобы в профилях были реальные фотографии, в постах не было ненормативной лексики, оскорблений, шок-контента, нарушающего правила «Ауры».

Первыми участниками «Ауры» стали некоторые пользователи приложения «Яндекс» (иконку соцсети можно увидеть на главной странице приложения под поисковой строкой). Они могут пригласить в социальную сеть других участников. Дату полноценного запуска «Ауры» пока не называют.

Социальные сети Яндекс
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