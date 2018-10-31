Россияне назвали самые любимые праздники. Молодежь активнее взрослых отмечает 1 Мая, мужчины больше женщин любят День святого Валентина

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование среди жителей страны, которое определило самые популярные праздники

По данным опроса, самым популярным праздником в России стал Новый год — его отмечают 96% жителей страны. Вторым по популярности стал День Победы (95%). 8 Марта и 23 Февраля набрали по 88% и 84% соответственно. Также россияне празднуют Пасху (82%), Рождество Христово (77%), 1 Мая (63%) и День России (54%).

Менее популярными оказались День народного единства (42%), День святого Валентина (27%), День космонавтики (26%) и Курбан-байрам (10%).

Большинство жителей страны вообще не отмечают иностранные праздники — День святого Патрика (96%), Китайский Новый год (95%), Хэллоуин (95%). Только 3-5% россиян сказали, что отмечают эти праздники.

Руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что в рейтинге видны локальные тенденции, среди которых виден интерес молодежи «на адаптированный под нее неперегруженный эвент развлекательного характера», например, празднование Хэллоуина или Дня святого Патрика, сообщает РИА «Новости».

Граждане от 18 до 24 лет активнее празднуют 1 Мая (72% против 63% среди людей в возрасте от 35 до 44 лет), День России (66% против 53%), День святого Валентина (54% против 26%), Хэллоуин (13% против 4%) и День святого Патрика (8% против 3%).

Женщины чаще мужчин отмечают религиозные праздники — Пасху (86% женщин против 77% мужчин) и Рождество (80% против 73%). А мужчины чаще женщин празднуют День святого Валентина (30% против 24%) и День космонавтики (31% против 23%).

Жители Москвы и Санкт-Петербурга реже отмечают праздники, чем жители сельской местности и небольших городов. Например, 8 Марта отмечают 91% жителей городов с населением 500-950 тыс. человек и 85% в столицах, День народного единства — 48% против 29%.

Исследование проводилось 28 октября среди 1,6 тыс. россиян методом телефонного интервью. Максимальный размер оплошности не превышает 2,5%, отметили в пресс-службе ВЦИОМ.