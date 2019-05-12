В парке «Краснодар» запретят кататься на велосипедах и электротранспорте

В парке «Краснодар» с 18 мая ограничат движение на велосипедах и электротранспорте

Запрет будет действовать в выходные и праздничные дни после 12:00, сообщили на официальной странице парка в инстаграме.

Кататься в это время разрешено будет только детям до шести лет.