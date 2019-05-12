В парке «Краснодар» запретят кататься на велосипедах и электротранспорте
В парке «Краснодар» с 18 мая ограничат движение на велосипедах и электротранспорте
Читайте также:
Запрет будет действовать в выходные и праздничные дни после 12:00, сообщили на официальной странице парка в инстаграме.
Кататься в это время разрешено будет только детям до шести лет.
Парк «Краснодар» около одноименного стадиона заработал осенью 2017 года. Его площадь — более 20 гектаров, есть амфитеатр, прогулочные зоны и зоны отдыха, фонтан, игровые, детские и спортивные площадки.
В Мостовском районе пропал без вести девятилетний мальчик
Возбуждено уголовное дело, идет расследование
В парке «Краснодар» запретят кататься на велосипедах и электротранспорте
Запрет будет действовать только в некоторые дни
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.