В парке «Краснодар» запретят кататься на велосипедах и электротранспорте

Краснодарский край

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В парке «Краснодар» с 18 мая ограничат движение на велосипедах и электротранспорте

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Запрет будет действовать в выходные и праздничные дни после 12:00, сообщили на официальной странице парка в инстаграме.

Кататься в это время разрешено будет только детям до шести лет.

Парк «Краснодар» около одноименного стадиона заработал осенью 2017 года. Его площадь — более 20 гектаров, есть амфитеатр, прогулочные зоны и зоны отдыха, фонтан, игровые, детские и спортивные площадки. 

Велоспорт Краснодар парк «Краснодар»
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