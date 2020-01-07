В Майкопе открыли скульптуру в виде туфельки Золушки. Объект посвящен драматургу Евгению Шварцу

В Майкопе 6 января открыли первый в Адыгее арт-объект в виде туфельки Золушки

Городская скульптура посвящена известному драматургу Евгению Шварцу, который провел в Майкопе свое детство и юность, рассказала порталу Юга.ру руководитель проекта и туристско-информационного центра «Горы удовольствий» Ольга Иванова.

Туфельку Золушки в натуральную величину создали мастера из Белореченска. Общественники решили, что она должна быть 36 размера. Скульптура установлена на центральной аллее в городском парке культуры и отдыха.

«Получился интересный арт-объект из металла. Маленькая туфелька, которую украшает бабочка, установлена на метровом пьедестале в виде лестницы», — рассказала Иванова.

С одной стороны постамента сделана надпись «Евгению Шварцу, сказочнику и сценаристу», с другой стороны — цитата из пьесы «Золушка», которую Шварц вложил в уста Короля: «Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».