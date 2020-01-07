В Майкопе открыли скульптуру в виде туфельки Золушки. Объект посвящен драматургу Евгению Шварцу
В Майкопе 6 января открыли первый в Адыгее арт-объект в виде туфельки Золушки
Городская скульптура посвящена известному драматургу Евгению Шварцу, который провел в Майкопе свое детство и юность, рассказала порталу Юга.ру руководитель проекта и туристско-информационного центра «Горы удовольствий» Ольга Иванова.
Туфельку Золушки в натуральную величину создали мастера из Белореченска. Общественники решили, что она должна быть 36 размера. Скульптура установлена на центральной аллее в городском парке культуры и отдыха.
«Получился интересный арт-объект из металла. Маленькая туфелька, которую украшает бабочка, установлена на метровом пьедестале в виде лестницы», — рассказала Иванова.
С одной стороны постамента сделана надпись «Евгению Шварцу, сказочнику и сценаристу», с другой стороны — цитата из пьесы «Золушка», которую Шварц вложил в уста Короля: «Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым».
Напомним, детство и юность Шварца прошли в Майкопе на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий. В своих воспоминаниях драматург с мировым именем называет Майкоп «городом души своей». Шварц считал, что он состоялся и как человек, и как писатель благодаря своему любимому городу. Об этом он многократно упоминал в своих мемуарах. Кроме того, ранее Научная библиотека Майкопского государственного технологического университета разработала виртуальный тур в рамках проекта «Майкопчанин Евгений Шварц».
Туфелька Золушки стала первым арт-объектом социального проекта «Арт-маршрут», который реализует региональная общественная организация «Туристическая Адыгея» на грант республики. В рамках проекта планируется создать серию городских скульптур, связанных с историей региона.
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