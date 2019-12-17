В Майкопе установят первый арт-объект в честь «Золушки» драматурга Шварца

В Майкопе до 22 декабря установят первый в Адыгее арт-объект в виде туфельки Золушки

Городскую скульптуру посвятят известному драматургу Евгению Шварцу, который провел в Майкопе свое детство и юность, рассказала порталу Юга.ру руководитель проекта и туристско-информационного центра «Горы удовольствий» Ольга Иванова. По ее словам, туфельку Золушки в натуральную величину создали мастера из Белореченска. Общественники решили, что она должна быть 36 размера.

«Получился интересный арт-объект из металла. Маленькая туфелька, которую украшает бабочка, будет установлена на метровом пьедестале в виде лестницы», — рассказала Иванова.

Арт-объект установят до конца этой недели на центральной аллее в городском парке культуры и отдыха. Торжественное открытие пройдет с участием сказочных героев. Иванова также отметила, что мини-скульптура станет одним из новых элементов создаваемой арт-среды города и будет напоминать майкопчанам о знаменитом земляке Евгении Шварце.

Напомним, детство и юность Шварца прошли в Майкопе на рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий. В своих воспоминаниях драматург с мировым именем называет Майкоп «городом души своей». Шварц считал, что он состоялся и как человек, и как писатель благодаря своему любимому городу. Об этом он многократно упоминал в своих мемуарах. Кроме того, ранее Научная библиотека Майкопского государственного технологического университета разработала виртуальный тур в рамках проекта «Майкопчанин Евгений Шварц».

Туфелька Золушки стала первым арт-объектом социального проекта «Арт-маршрут», который реализует региональная общественная организация «Туристическая Адыгея» на грант республики. В рамках проекта планируется создать серию городских скульптур, связанных с историей региона.