МЧС России разработало законопроект об обязательной эвакуации
МЧС России разработало изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Предлагается ввести обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС. Сейчас по закону принудительная эвакуация населения возможна только при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как писали Юга.ру, 26 декабря на территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе локализовали крупный лесной пожар. В середине ноября в Сочи ввели особый противопожарный режим: в лесах и окрестностях курорта запретили разжигать костры из-за горения лесной подложки.
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