В Сочи локализовали лесной пожар

Краснодарский край

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Лесной пожар на территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе удалось локализовать 26 декабря

Лесная подстилка в труднодоступном месте села Верхняя Хобза загорелась в ночь на 25 декабря. В пресс-службе нацпарка уточнили, что в Солохаульском лесничестве вспыхнула сухая листва. 

«В районе села Нижнее Буу пожаром пройдено 20 га. Это низовой пожар, затронувший сухую листву. Сейчас пожар локализован, ситуация под контролем», — сообщил замдиректора — главный лесничий ФГБУ «Сочинский национальный парк» Максим Лянгузов. 

Всего в тушении пожара принимали участие 44 сотрудника парка совместно с МЧС, службой спасения МКУ, ЮрПСО, «Кубань — СПАС» и администрацией Лазаревского района. 

Напомним, в середине ноября в Сочи ввели особый противопожарный режим: в лесах и окрестностях курорта запретили разжигать костры.

Парки Пожары Сочи

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