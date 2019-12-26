В Сочи локализовали лесной пожар

Лесной пожар на территории Сочинского национального парка в Лазаревском районе удалось локализовать 26 декабря

Лесная подстилка в труднодоступном месте села Верхняя Хобза загорелась в ночь на 25 декабря. В пресс-службе нацпарка уточнили, что в Солохаульском лесничестве вспыхнула сухая листва.

«В районе села Нижнее Буу пожаром пройдено 20 га. Это низовой пожар, затронувший сухую листву. Сейчас пожар локализован, ситуация под контролем», — сообщил замдиректора — главный лесничий ФГБУ «Сочинский национальный парк» Максим Лянгузов.

Всего в тушении пожара принимали участие 44 сотрудника парка совместно с МЧС, службой спасения МКУ, ЮрПСО, «Кубань — СПАС» и администрацией Лазаревского района.